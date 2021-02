Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un chantier inattendu à régler pour Leonardo ?

Publié le 14 février 2021 à 5h30 par T.M.

Finalement, Alessandro Florenzi serait encore très loin de devenir un joueur du PSG à part entière. Par conséquent, Leonardo pourrait bien devoir se mettre en quête d’un nouvel arrière droit dans les prochains mois.

Le prochain mercato estival s’annonce mouvementé au PSG. Actuellement, les dossiers Lionel Messi et Sergio Ramos font énormément parler dans la capitale. Leonardo pourrait donc frapper très fort avec ces deux stars, mais il pourrait bien devoir aller chercher d’autres renforts. Et c’est à nouveau le poste d’arrière droit qui pourrait causer quelques maux de tête au directeur sportif parisien. En effet, Alessandro Florenzi est actuellement prêté avec option d’achat par l’AS Rome et visiblement, cette option d’achat pourrait bien ne pas être levée.

Florenzi non conservé par le PSG ?