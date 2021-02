Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit conseiller un entraîneur français !

Publié le 14 février 2021 à 4h00 par A.M.

Bien que Jorge Sampaoli soit la grand priorité de l'OM, Vikash Dhorasoo préférerait voir Patrick Vieira prendre place sur le banc marseillais.

Comme révélé par le10sport.com, la grande priorité de Pablo Longoria pour remplacer André Villas-Boas se nomme Jorge Sampaoli. Seul problème, le technicien argentin ne pourra débarquer qu'au début du mois de mars puisqu'il souhaite rester sur le banc de l'Atlético Mineiro jusqu'à la fin du Championnat brésilien dont la dernière journée se disputera le 26 février. Mais Vikash Dhorasoo conseille plutôt à l'OM de miser sur un entraîneur libre à savoir Patrick Vieira.

Dhorasoo veut voir Vieira sur le banc de l'OM