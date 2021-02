Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est déjà fini avec Kylian Mbappé ?

Publié le 14 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est encore très incertain, la presse espagnole indique qu’il devrait forcément rejoindre le Real Madrid l’été prochain puisqu’il n’a pas toujours pas prolongé dans la capitale française.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes, l’attaquant français semble encore loin de prolonger son bail contrairement à son compère Neymar. Et si Mbappé n’a pas fixé son avenir avec le PSG d’ici l’été prochain, Leonardo sera certainement contraint de le vendre plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard. D’ailleurs, selon la presse espagnole, ce dossier semble d’ores et déjà réglé…

Mbappé condamné au départ ?