Mercato - Barcelone : Le dénouement est imminent pour Lautaro Martinez !

Publié le 13 février 2021 à 21h00 par D.M.

Lautaro Martinez aurait réussi à trouver un accord avec l’Inter et devrait prochainement prolonger son contrat jusqu’en 2024.

Auteur de très bonnes prestations sous le maillot de l’Inter, Lautaro Martinez était l’une des grandes cibles du FC Barcleone lors du dernier mercato estival. La formation blaugrana avait fait de l’attaquant argentin sa priorité pour remplacer Luis Suarez, parti à l’Atlético. Finalement, le club catalan n’avait pas réussi à trouver un accord avec l’Inter et Lautaro Martinez a poursuivi sa carrière à Milan. Même si des envies de départ avaient été évoquées par la presse en 2020, le joueur se plait à l’Inter et devrait rester en Serie A encore quelques années.

Lautaro Martinez va prolonger son contrat d'un an