Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur la relation entre Ramos et Pérez !

13 février 2021

En dépit de l'incertitude qui règne autour de son avenir au Real Madrid, Sergio Ramos entretiendrait une relation plus que cordiale avec Florentino Pérez, le président des Merengue.

Sergio Ramos vit-il ses dernières semaines en tant que joueur du Real Madrid ? Le joueur âgé de 34 ans voit son entente avec le club madrilène se terminer au mois de juin prochain et alors qu'aucune prolongation de contrat n'est sur le point d'être trouvée, un départ semble de plus en plus envisageable. Alors que Sergio Ramos pourrait bel et bien quitter la Casa Blanca cet été, le PSG et Manchester City étant notamment à l'affût, ses liens avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez, seraient tout de même au beau fixe.

Aucune tension entre Ramos et Pérez ?