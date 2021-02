Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi ou Mbappé ? Ce gros dilemme fait réfléchir à Paris !

Publié le 14 février 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Leonardo pourrait bien devoir choisir entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, Luis Fernandez s’est prononcé sur ce dilemme qui se pose pour le PSG.

Depuis plusieurs semaines, au PSG, on multiplie les appels du pied pour Lionel Messi. En fin de contrat et n’ayant toujours pas prolongé, le joueur du FC Barcelone pourrait être disponible gratuitement à l’issue de la saison. Dans la capitale, on se positionne donc pour récupérer l’Argentin, mais il faudra toutefois assumer son salaire XXL. Et pour beaucoup, si le PSG veut faire venir Messi, il faudra notamment se séparer de Kylian Mbappé. Que faut-il alors faire ?

« Il faut bien y réfléchir… »