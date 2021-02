Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Messi, les appels du pied ne viennent pas seulement du PSG !

Publié le 13 février 2021 à 15h30 par T.M.

Compte tenu de la situation actuelle de Lionel Messi, plusieurs clubs sont intéressés. C’est notamment du PSG, où on a publiquement affiché son intérêt pour le joueur du FC Barcelone. Mais d’autres ont également fait parvenir des messages à l’Argentin.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone, pourra mettre un terme à ce feuilleton et l’Argentin prolongera. Mais en attendant le 7 mars, date des élections présidentielles au sein du club catalan, les rumeurs vont bon train, tout comme les appels du pied. Et ces dernières semaines, c’est le PSG qui a fait le forcing. En effet, après Neymar, qui avait publiquement clamé son envie de rejouer avec Lionel Messi, ce sont Leonardo, Leandro Paredes, Angel Di Maria et même Marco Verratti qui ont interpellé le sextuple Ballon d’Or pour le convaincre de filer au Parc des Princes. Des déclarations qui ne sont clairement pas passées inaperçues. Et à quelques jours du choc en Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, Ronald Koeman s’était notamment agacé de ses déclarations en provenance de la capitale française.

« Je suis sûr que nos chemins se croiseront »

Au PSG, on attend donc Lionel Messi, ce n’est désormais plus un secret. Mais outre le club de la capitale, d’autres prétendants ont été évoqués pour le joueur du FC Barcelone. Alors que Messi n’avait pas caché son désir de jouer en MLS, un lien a notamment été fait avec l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Et en Floride, on a également donné rendez-vous à Messi. En effet, en réponse à un cadeau fait par La Pulga, Marcelo Claure, l’un des propriétaires de l’Inter Miami, a interpellé le numéro 10 barcelonais, lâchant : « Merci à Leo Messi de m'avoir envoyé ce maillot. Nous le garderons avec beaucoup d'affection. Le monde du football est très petit et je suis sûr que nos chemins se croiseront ».

« N’importe quel club voudrait avoir Messi dans son équipe »