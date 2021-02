Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal lâche un énorme conseil à McCourt et Eyraud !

Publié le 13 février 2021 à 14h45 par La rédaction

Mourad Boudjellal, le président du Hyères FC, a envoyé un message très clair au propriétaire de l'OM, Frank McCourt, ainsi qu'au président, Jacques-Henri Eyraud.

Ce n'est un secret pour personne : Mourad Boudjellal a, pendant un temps, tenté de mettre la main sur l'OM. L'ancien président du RCT n'a cependant pas obtenu gain de cause, et s'est depuis rabattu sur le Hyères FC. Pour autant, il a tout de même un avis bien prononcé sur la situation de l'OM, en pleine crise sportive et administrative. Alors que la vente du club phocéen fait toujours autant parler et que les départs de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud sont réclamés par tous, Boudjellal souhaite les voir partir, les incitant à faire leurs valises.

« La meilleure chose qui puisse arriver au club, c'est qu'ils s’en aillent »