Mercato - OM : Mourad Boudjellal laisse la porte ouverte pour l’OM !

Publié le 13 février 2021 à 9h45 par T.M.

Alors que Mourad Boudjellal vient de prendre les commandes du Hyères FC, avec l’OM, l’histoire pourrait ne pas être totalement terminée…

Après le rugby, Mourad Boudjellal voulait se lancer dans le monde du football. Et il a clairement voulu entrer par la grande porte. En effet, l’été dernier, il s’était dit porteur d’un projet XXL pour racheter l’OM en compagnie de Mohamed Ayachi Ajroudi. Alors que Boudjellal s’imaginait déjà comme le futur président du club phocéen, il s’est toutefois heurté à Frank McCourt qui n’était pas vendeur. Face à cet échec, l’ancien patron du RCT est passé à autre chose, se lançant un autre défi en reprenant le Hyères FC, club de Nationale 2.

« Si je me plante à Hyères et que j’ai l’opportunité d’aller à Marseille… »