Mercato - OM : Cette scène improbable à l’Assemblée Nationale sur la vente de l’OM !

Publié le 13 février 2021 à 8h45 par T.M.

Depuis plusieurs jours désormais, la vente de l’OM anime l’actualité. Un énorme feuilleton qui a même gagné la sphère politique et les débats à l’Assemblée Nationale.

Frank McCourt va-t-il passer la main à l’OM ? A la tête du club phocéen depuis 2016, l’Américain enchaine les démentis pour dire qu’il n’est pas vendeur. Pourtant, les rumeurs se multiplient, certains annonçant même que l’OM serait déjà venu à KHC, compagnie appartenant au prince saoudien, Al Walid Bin Talal. Tout le monde s’enflamme donc pour ce rachat de l’OM, un dossier qui touche même la sphère politique. En effet, Emmanuel Macron, président de la République et grand fan de l’OM, pourrait notamment jouer un rôle dans ces négociations. Et concernant l’implication de l’Etat dans ce feuilleton, ce ne sont pas les derniers propos de Sacha Houillé qui vont calmer les choses…

« Je ne dispose pas malheureusement d’informations particulières sur la vente de l’OM »