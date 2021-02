Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette incroyable révélation sur le départ d’André Villas-Boas !

Publié le 13 février 2021 à 8h15 par T.M.

Après avoir remis sa démission, André Villas-Boas a été mis à pied par l’OM. Un véritable tremblement est ainsi arrivé sur la Canebière, et au sein du club phocéen, on estime que le Portugais avait une idée derrière la tête en faisant ce qu’il a fait.

Le 2 février dernier, au lendemain de la clôture du marché des transferts, André Villas-Bilas a pris tout le monde de court en conférence de presse. Alors que l’OM venait d’enregistrer l’arrivée d’Olivier Ntcham, prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow, le Portugais avait révélé en conférence de presse avoir remis sa démission à sa direction suite à cette recrue qu’il ne voulait pas. Une sortie fracassante qui a immédiatement fait réagir l’OM, qui a décidé de mettre à pied Villas-Boas à titre conservatoire. Et aujourd’hui encore, le verdict de l’affaire est attendu…

Partir pour mieux rebondir ?