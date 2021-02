Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger en moins pour Longoria dans la succession de Villas-Boas ?

Publié le 13 février 2021 à 1h15 par A.C.

Les recherches de Pablo Longoria d’un nouvel entraineur pour l’Olympique de Marseille, ne devraient vraisemblablement pas être entravées par le Napoli.

L’Olympique de Marseille et le Napoli sont des clubs assez semblables sur leur culture ainsi que sur leur histoire et leur approche du football. L’ironie, c’est que les deux clubs se retrouvent dans la même situation compliquée actuellement ! L’OM n’a en effet plus d’entraineur depuis le départ d’André Villas-Boas et du côté de Naples, Gennaro Gattuso serait plus en danger que jamais. Et il se trouve qu’Aurelio De Laurentiis semble avoir les mêmes pistes que Pablo Longoria ! C’est le cas avec Rafael Benitez, avec Maurizio Sarri, ou encore avec Walter Mazzarri, un autre entraineur lié à l’OM par la presse italienne.

Le Napoli ne chercherait pas d’entraineur pour le moment