Mercato - Barcelone : L’avenir d’Ansu Fati réglé pour 80M€ ?

Publié le 13 février 2021 à 8h30 par A.C.

Jeune talent du FC Barcelone, Ansu Fati est très apprécié à l’étranger, surtout à la Juventus.

La progression d’Ansu Fati ces dernières années a été remarquable, mais surtout remarquée. Son nom est lié aux plus grands clubs européens, déterminés à s’arracher la nouvelle pépite de la formation du FC Barcelone. Tout récemment le jeune espagnol faisait toutefois part de son envie d’écrire la légende en Catalogne. « Nous voulons remporter un titre et pouvoir le célébrer au Camp Nou avec nos supporters qui ont tant souffert cette année » a expliqué Ansu Fati, à en croire Mundo Deportivo . « Je veux continuer à grandir en tant que joueur et en tant que personne ». Il pourrait bien continuer de grandir loin de Barcelone...

Le Barça pourrait vendre Ansu Fati