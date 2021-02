Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Ntcham fait l’unanimité à l’OM !

Publié le 13 février 2021 à 5h30 par T.M.

Ce mercredi, Olivier Ntcham a disputé ses premières minutes sous le maillot de l’OM. Et il n’aura pas fallu énormément de temps pour le Français pour taper dans l’oeil de Nasser Larguet.

Durant ce mercato hivernal, l’arrivée d’Olivier Ntcham a provoqué un véritable tremblement de terre à l’OM. En effet, son recrutement par Pablo Longoria a engendré le divorce entre le club phocéen et André Villas-Boas. Alors que les premiers pas du Français sur la Canebière n’ont pas été simples, il est aujourd’hui bel et bien un joueur de l’OM, prêté avec option d’achat par le Celtic Glasgow. Et il aura fallu attendre mercredi dernier et la rencontre de Coupe de France face à Auxerre pour voir Ntcham disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

« C’est très intéressant »