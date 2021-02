Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande surprise pour l’avenir de Memphis Depay ?

Publié le 13 février 2021 à 5h00 par T.M.

Aujourd’hui à l’OL, Memphis Depay semble parti pour s’en aller en fin de saison. A moins que…

Sous le maillot de l’OL, Memphis Depay s’est totalement relancé. Aujourd’hui, le Néerlandais est le véritable leader des Gones, ce qui pourrait et devrait lui ouvrir de grandes portes pour la suite de sa carrière. Depuis l’été dernier, le protégé de Rudi Garcia est annoncé au FC Barcelone, où Ronald Koeman en a fait sa priorité sur le front de l’attaque. En fin de contrat et n’ayant pas prolongé, Depay se dirige tout droit vers un départ en fin de saison même si du côté de l’OL, Rudi Garcia y croit encore.

« On verra… »