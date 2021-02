Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La grande annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Publié le 6 février 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Alors qu’il a fêté ses 36 ans ce vendredi, Cristiano Ronaldo pourrait bien se lancer un dernier défi et prolonger son contrat avec la Juventus jusqu’en 2023. Mais cette belle histoire ne durera pas indéfiniment.

Les années passent, mais Cristiano Ronaldo continue d’être toujours aussi performant. Après avoir porté les couleurs du Sporting Portugal, de Manchester United et du Real Madrid, l’attaquant portugais a décidé en juillet 2018 de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière et de rejoindre la Juventus. Un changement de club qui n’a eu que très peu de répercussions sur son niveau. Auteur de 31 buts en Serie A la saison dernière, le vainqueur de l’Euro 2016 en est déjà à 15 buts et devrait dans les semaines qui viennent trouver de nouveau le chemin des filets. Cristiano Ronaldo semble épanoui à Turin et c’est au sein de la ville italienne qu’il a fêté ce vendredi ses 36 ans aux côtés de sa femme et de ses enfants.

« Je ne peux pas vous promettre 20 ans de plus, mais tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part ! »

Sur les réseaux sociaux, l'international portugais a passé en revue les moments forts de sa carrière et a annoncé qu’il allait continuer de donner son meilleur dans les années qui viennent, même s’il est conscient que la retraite approche à grands pas. « 36 ans, c'est incroyable ! On a l'impression que tout a commencé hier, mais ce voyage est déjà plein d'aventures et d'histoires à retenir. Mon premier ballon, ma première équipe, mon premier but... Le temps passe vite. De Madère à Lisbonne, de Lisbonne à Manchester, de Manchester à Madrid, de Madrid à Turim, mais surtout, du fond du cœur au monde... J'ai donné tout ce que j'ai pu, je n'ai jamais hésité et j'ai toujours essayé de donner la meilleure version possible de moi. En retour, vous m'avez donné votre amour et votre admiration, votre présence et votre soutien inconditionnel. Et pour cela, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je n'aurais jamais pu me passer de vous. Alors que je fête mon 36e anniversaire et ma 20e année en tant que footballeur professionnel, je suis désolé de ne pas pouvoir vous promettre 20 ans de plus. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que tant que je continuerai, vous ne recevrez jamais moins de 100% de ma part ! » peut-on lire sur le compte Instagram de la star portugaise. Et Cristiano Ronaldo aurait de grandes chances de terminer sa carrière au plus haut niveau à la Juventus.

Ronaldo à la Juventus jusqu'en 2023 ?