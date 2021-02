Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L’avenir de Cristiano Ronaldo déjà tracé ?

Publié le 5 février 2021 à 14h00 par La rédaction

Tuttosport annonce que la Juve réfléchit à une prolongation de Cristiano Ronaldo. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif italien Tuttosport fait le point sur le dossier Cristiano Ronaldo, annonçant qu’au final, on pourrait s’orienter vers une prolongation de CR7 à la Juve, lui dont le contrat prend pour l’instant fin en juin 2022. En effet, Tuttosport annonce que le club bianconero pourrait proposer un an de plus à l’attaquant portugais.

CR7 comme Neymar

A l’analyse, cette option apparaît aujourd’hui la plus probable pour Cristiano Ronaldo, à partir du moment où ce dernier souhaite poursuivre au plus haut niveau. En effet, à l’instar de ce qu’il se passe pour Neymar, CR7, compte tenu de son âge et de son coût pharaonique, a réalisé qu’il ne disposerait plus vraiment d’un marché et qu’aucun club ne serait en mesure ou désireux de lui offrir un bail XXL sur plusieurs années. Dans ces conditions, la meilleure option pour lui semble bien de prolonger d’un an ou deux à Turin, au même niveau de salaire.