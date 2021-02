Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Grande nouvelle pour l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 4 février 2021 à 10h00 par T.M.

Alors que Cristiano Ronaldo est actuellement lié à la Juventus jusqu’en 2022, cette belle histoire pourrait bien continuer un peu plus longtemps que prévu.

En 2018, Cristiano Ronaldo décidait de relever un nouveau défi. Le Portugais avait alors choisi de quitter son confort au Real Madrid pour se mesurer au football italien avec la Juventus. Et de l’autre côté des Alpes, le quintuple Ballon d’Or prouve chaque semaine qu’il est toujours le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi. Malgré ses 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours au top et ne cesse d’impressionner. Toutefois, payer CR7 a un prix pour La Vieille Dame, à tel point que ces dernières semaines, il a souvent été question d’un possible départ de Cristiano Ronaldo, pourtant sous contrat jusqu’en 2022, afin de soulager la Juventus en ces temps de crise.

Une prolongation pour Cristiano Ronaldo ?