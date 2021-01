Foot - Juventus

Juventus : Le nouveau dérapage pour Cristiano Ronaldo

Publié le 29 janvier 2021 à 18h30 par A.C.

Cristiano Ronaldo, star mondiale et vedette de la Juventus, a soulevé la polémique en Italie.

L’Italie est l’un des pays européens les plus fortement touchés par la crise sanitaire du COVID-19. Donc forcément, les infractions aux lois sanitaires sont très mal vues... même quand ça concerne Cristiano Ronaldo ! La star de la Juventus s’est en effet faite remarquer cet automne, quand il s’était pris le bec avec le Ministre italien des Sports. Diagnostiqué positif en octobre à trois reprises, Cristiano Ronaldo avait été isolé et avait raté le match aller de la phase de poule de Ligue des Champions face au FC Barcelone (0-2). Il avait quand même publié un tweet très polémique, qui a déclenché un flot de critiques. « Je me sens bien et en pleine forme, Forza Juve ! », avant d’ajouter le commentaire : « Le PCR (nom de l'un des tests de dépistage du COVID-19) c’est des conneries ! ». Le Ministre Vincenzo Spadafora l’avait ainsi repris de volée, raillant son comportement. « Je souhaite la bienvenue à Cristiano Ronaldo dans la grande famille des virologues » a-t-il écrit sur le réseau social. « Il nous sera très utile lors du prochain match contre les ophtalmologues ». Des vols au Portugal en cette même période n’avaient fait que mettre de l’huile sur le feu... avant que tout ne rentre peu à peu dans l’ordre.

Une escapade avec Georgina en pleine crise de COVID-19

Mais Cristiano Ronaldo est au centre d’une nouvelle polémique avec le COVID-19. Apparemment pour l’anniversaire de sa compagne Georgina Rodriguez, la star de la Juventus aurait enfreint les lois sanitaires en vigueur en Italie concernant la mobilité interrégionale. Il est formellement interdit de se déplacer de région à région, mais Cristiano Ronaldo serait justement accusé d’avoir quitté le Piémont pour rejoindre la Vallée d’Aoste, avant de repartir en sens inverse. Il a d’ailleurs commis une erreur assez grossière, en publiant plusieurs photos sur son compte Instagram, où on le voit avec Georgina faire de la motoneige ou prendre un bain au clair de lune. Rapidement, l’affaire a fait réagir en Italie, où le comportement de Cristiano Ronaldo en pleine crise n’est pas du tout apprécié.

