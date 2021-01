Foot - Juventus

Juventus - Malaise : Cristiano Ronaldo au cœur d’une nouvelle polémique !

Publié le 28 janvier 2021 à 17h00 par La rédaction

Ménagé pour le match face à la Spal en Coupe d’Italie, Cristiano Rnoaldo en a profité pour célébrer les 27 ans de sa compagne Georgina Rodriguez. Une fête mal venue accompagnée d’une transgression des règles sanitaires italiennes…

Non présent pour assister à la victoire de la Juventus sur le score de 4-0 contre Spal en Coupe d’Italie, Cristiano Ronaldo a profité de ce moment de repos pour réserver un restaurant à Courmayeur dans le Val d’Aoste et fêter l’anniversaire de Georgina Rodriguez, sa compagne. Un anniversaire que CR7 partagera maladroitement sur les réseaux sociaux avant de se rendre compte de son erreur et de supprimer les vidéos.

CR7 risque une nouvelle fois gros