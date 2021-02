Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo a pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 4 février 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait bientôt se voir offrir une prolongation de contrat. En effet, la Juventus penserait à étendre d'une année le contrat de sa star portugaise. De son côté, CR7 verrait d'un très bon oeil un renouvellement avec les Bianconeri car il voudrait se donner un maximum de chances de remporter la Ligue des Champions avec le club turinois.

Après neuf saisons de règne au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de faire ses valises pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Lors de l'été 2018, la star portugaise a donc quitté la Maison-Blanche pour rejoindre la Juventus. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec les Bianconeri , Cristiano Ronaldo pourrait voir son avenir être relancé dans les prochaines semaines. Si elle ne prolonge pas très vite le contrat de son numéro 7, la Juve pourrait être contrainte de le vendre lors du prochain mercato estival pour ne pas le voir partir gratuitement. Conscient de la situation, Fabio Paratici serait sur les starting-blocks et devrait très vite faire le nécessaire pour éviter ce scénario catastrophe.

La Juve voudrait prolonger Cristiano Ronaldo d'un an

Selon les informations de Tuttosport , divulguées ce jeudi matin, la Juventus ne voudrait pas voir Cristiano Ronaldo partir de si tôt. Dans cette optique, les Bianconeri songerait à lui proposer un nouveau contrat et à le prolonger d'un an, soit jusqu'en juin 2023. Toutefois, cette idée n'aurait pas encore mené à des actions. En effet, il n'y aurait pas encore eu le moindre échange entre Fabio Paratici et Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, quant à un renouvellement.

CR7 prêt à prolonger pour la Ligue des Champions ?