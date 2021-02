Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un gros effort demandé à Cristiano Ronaldo ?

Publié le 6 février 2021 à 7h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait prolonger avec la Juventus.

Certains le donnaient pour perdu en 2018, lorsqu’il a quitté le Real Madrid et la Liga. Pourtant, Cristiano Ronaldo continue à écrire sa légende en Italie. Avec la Juventus, il enchaine les records et est récemment devenu l’un des meilleurs marqueurs de buts de toute l’histoire du football. Alors, pourquoi ne pas prolonger le plaisir ? Tuttosport a en effet annoncé que la Juventus songerait sérieusement à proposer un nouveau contrat à Cristiano Ronaldo, qui vient de fêter ses 35 ans. D’après les informations du quotidien, cette prolongation pourrait aller jusqu’en 2023 et permettrait à la Juve « d’étaler » l’énorme salaire de la star portugaise, qui est de 55M€ brut par an.

La Juventus aimerait baisser le salaire de Cristiano Ronaldo