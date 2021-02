Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une surprenante bataille avec le PSG en préparation ?

Publié le 13 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Outre le Real Madrid, Mohamed Salah ferait tourner la tête d’un bon nombre de clubs en Europe dont le Bayern Munich alors que le PSG serait également une possibilité. Un départ de l’Égyptien ne serait pas à écarter et tout reposerait sur la fin de saison de Liverpool.

Champion d’Europe en 2019 et champion d’Angleterre en 2020, Liverpool éprouve des difficultés plus importantes depuis le début de saison. En effet, les Reds se montrent moins conquérants que par le passé, en attestent leurs résultats, les hommes de Jürgen Klopp pointant à la quatrième place de Premier League à dix points du leader Manchester City qui compte un match en moins que le champion en titre. En décembre dernier, Mohamed Salah ouvrait la porte à un challenge en Espagne, au Real Madrid ou au FC Barcelone à l’avenir, tout en soulignant que son avenir résidait entre les mains de ses dirigeants à Liverpool où il est lié par un contrat courant jusqu’en juin 2023. Au vu de la tournure des évènements, Salah pourrait bel et bien être incité à quitter la Mersey lors du prochain mercato.

La Ligue des champions décisive pour l’avenir de Salah