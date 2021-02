Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal en rajoute une couche sur l’échec du projet Ajroudi !

Publié le 10 février 2021 à 3h30 par A.M.

Longtemps en course pour reprendre l'OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal s'est finalement rabattu sur Hyères. L'ancien président du RCT revient sur cet échec.

Pendant de longues semaines, Mourad Boudjellal a monopolisé l'espace médiatique en compagnie de Mohamed Ayachi Ajroudi. Et pour cause, les deux hommes souhaitaient racheter l'OM. Mais ce projet a finalement échoué comme le rappelait récemment l'ancien président du RCT : « J’ai avancé à visage découvert parce que je pensais qu’ils voulaient vendre, mais je me suis trompé. Après, il y a deux personnes qui ont étés débarquées en route, qui sont des clowns. Ils ont disparu, heureusement ! A l’époque l’OM n’était pas à vendre... mais maintenant je pense que oui ! ».

«L’OM, c’est le Graal»