Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Campos en route vers Marseille ? La réponse !

Publié le 13 février 2021 à 9h15 par D.M. mis à jour le 13 février 2021 à 10h09

Annoncé proche d’une arrivée à l’OM, Luis Campos ne devrait rejoindre le club marseillais. Le Portugais devrait annoncer dans les prochaines heures son nouveau club.

La possible vente de l’OM est revenue au centre de l’actualité ces derniers jours. Journaliste officiant notamment sur la chaîne L’Equipe , Thibaud Vézirian assure que Frank McCourt va prochainement laisser sa place. La société liée au prince saoudien Al Walid Bin Talal serait impliquée dans le deal, qui selon le journaliste pourrait être annoncé prochainement. Il a aussi été question dans ce nouveau projet marseillais d'un rôle de Luis Campos, libre depuis son départ du LOSC. « Ce qu’on me dit c’est qu’il est en négociations pour un binôme avec Longoria, pour qu’on lui confie la cellule de recrutement. C’est un truc alléchant et c’est une réalité (…) J’ai eu la confirmation qu’il était à Marseille et qu’il avait fait des réunions » avait confié Thibaud Vézirian.

Luis Campos ne rejoindra pas l'OM

Par ailleurs, plusieurs journalistes ont annoncé ces derniers jours que Luis Campos s'était rendu à Marseille Le Portugais était censé former un binôme avec Pablo Longoria dans le nouveau projet phocéen. Mais sur son compte Twitter, Abdellah Boulma a douché les espoirs des supporters marseillais. Selon le journaliste, Luis Campos aurait trouvé un nouveau club, mais ce ne serait pas l’OM. Comme indiqué par Manu Lonjon et confirmé par le10sport.com, l’homme de 56 ans devrait prendre la parole dans les prochaines heures afin de lever le voile sur son avenir.