Mercato - OM : Luis Campos va parler !

Publié le 9 février 2021 à 11h45 par A.C. mis à jour le 9 février 2021 à 12h00

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille, Luis Campos va s'exprimer dans les prochains jours dans un média.

Actuellement, l’Olympique de Marseille semble exclusivement concentré sur le dossier de l’entraineur. André Villas-Boas a en effet claqué la porte et Pablo Longoria multiplie les pistes, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Pourtant, il pourrait y avoir un autre changement de taille à l’OM. Considéré comme l’un des meilleurs recruteurs au monde, Luis Campos pourrait en effet rejoindre l’organigramme marseillais. Thibaud Vézirian expliquait tout récemment que l’ancien du LOSC pourrait former un duo de choc avec Longoria.

Campos va s’exprimer sur son avenir