Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal revient sur son échec avec l'OM !

Publié le 9 février 2021 à 11h10 par La rédaction

Acteur majeur du rugby français, Mourad Boudjellal a un temps tenté de racheter l'OM, sans succès. Désormais à la tête du Hyères FC, il est revenu sur cet échec.

Mourad Boudjellal est sans conteste l'une des figures les plus reconnaissables du rugby français. En l'espace d'une décennie, l'homme d'affaires aujourd'hui âgé de 60 ans a transformé le Racing Club Toulonnais en un multiple champion d'Europe et de France, alors que le RCT évoluait seulement en Pro D2 à son arrivée au club. Mourad Boudjellal a abandonné ses fonctions de président au sein du club toulonnais l'année dernière, mais reste une personne très influente dans le sport français. Le natif du Var a d'ailleurs failli réaliser un autre coup d'éclat en rachetant l'OM, mais l'affaire n'a finalement pas été conclue, à son plus grand regret...

« L’OM, c’est le Graal »