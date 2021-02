Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les grandes interrogations de Mourad Boudjellal sur la vente de l’OM !

Publié le 13 février 2021 à 11h30 par T.M.

Intéressé par le rachat de l’OM l’été dernier, Mourad Boudjellal suit de près le nouveau feuilleton autour de la vente du club phocéen. Et visiblement, certains éléments ne manquent pas de l’interpeller.

Actuellement, ça se déchaine concernant la vente de l’OM. Vendra, ne vendra pas ? Telle est la question concernant Frank McCourt. Alors que l’Américain ne cesse de démentir, les rumeurs se multiplient toutefois. Et la bombe avait notamment été lâchée par Thibaud Vézirian, qui avait assuré que c’était bouclé, l’OM était vendu avec KHC, compagnie appartenant au prince saoudien, Al Walid Bin Talal. Depuis les réactions se multiplient. Et ce vendredi, c’est Mourad Boudjellal, anciennement intéressé par le rachat de l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi, qui s’est penché sur ce feuilleton. Pour Winamax TV , il a tout d’abord confié : « Ce dossier de la vente de l’OM, c’est un dossier totalement opaque. Il y a des informations différentes qui sortent de sources très bien informées. Il faut pas se demander s’il n’y a pas un grand manipulateur. Je ne peux pas en dire plus. Après je fais des constats. Il n’y a pas de fumée sans feu. Soit il y a des contacts qui sont réels, mais qui ne sont pas terminés. Je ne pense pas que le club soit vendu. Soit il y a une partie qui a anticipé sur cette vente en disant que c’est fait, ça va se faire ».

« Il y a des choses qui sont fausses dans ce qui est dit »

Dans la suite de son intervention, Mourad Boudjellal a également tenu à revenir sur certaines rumeurs à propos de cette vente de l’OM qui serait imminente. Celui qui a depuis repris le club du Hyères FC a alors confié : « Dans le dossier qui est présenté aujourd’hui, il y a des choses qui sont fausses dans ce qui est dit, ou alors je peux me tromper mais… On dit que Jean-Claude Darmon a fait des présentations, je peux vous dire que c’est faux. Je suis très surpris par cette alliance Emirati-Arabie Saoudite car en général, ils ne font pas de business ensemble. Ça me surprend, ce n’est pas impossible, mais c’est surprenant. Je suis aussi surpris par le fait que ça sorte. Mr Walid Bin Talal c’est secret défense. Quand il a envie de négocier un deal, personne ne le sait ».

« Le seul démenti que j’attends c’est celui de Walid Bin Talal »