Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Une énorme décision prise dans le dossier Lukaku !

Publié le 13 février 2021 à 15h15 par D.M.

Le PSG suivrait la situation de Romelu Lukaku. Mais le club parisien devra faire face à la concurrence de Manchester City.

Leonardo attend la réponse de Kylian Mbappé. Le champion du monde est en pleine phase de réflexion et hésite à prolonger son contrat avec le PSG. Le club parisien pourrait bien perdre l’une de ses stars lors du prochain mercato estival et pourrait en chercher une autre pour le remplacer. Ainsi, selon Calciomercato.com , le PSG suivrait la situation de Romelu Lukaku, performant sous le maillot de l’Inter. Mais Leonardo n’est pas le seul à suivre de près la situation de l’attaquant belge.

Lukaku plutôt que Mbappé et Messi pour Manchester City ?