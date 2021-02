Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce forte sur l'avenir de Messi

Publié le 14 février 2021 à 0h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement dans moins de cinq mois. Interrogé sur l'avenir de La Pulga, Luis Rubiales, président de la fédération espagnole de football (RFEF), a pris position.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est un véritable mystère. Engagé jusqu'au 30 juin, La Pulga peut déjà négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit, et ce, depuis le 1er janvier. Alors que le FC Barcelone voudrait le prolonger et qu'il serait suivi par plusieurs clubs, dont le PSG, Lionel Messi n'aurait pas encore tranché définitivement pour son avenir. En effet, la star argentine voudrait attendre la fin de saison, mais surtout connaitre l'identité du futur président du Barça avant de prendre une décision finale. Alors que l'avenir de Lionel Messi reste incertain, Luis Rubiales, président de la RFEF (fédération espagnole de football), a fait passer un message fort lors d'un entretien accordé à El Larguero .

«Lionel Messi doit se décider»