Mercato - Real Madrid : Zidane aurait déjà pris une décision retentissante pour Bale !

Publié le 13 février 2021 à 21h30 par A.D.

A la peine à Tottenham, Gareth Bale devrait revenir au Real Madrid à l'issue de la saison. Dans ce cas, Zinedine Zidane devrait immédiatement le replacer sur le marché lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Très loin de son meilleur niveau depuis de longs mois, Gareth Bale ne faisait pas partie des plans de Zinedine Zidane pour cet exercice 2020-2021. Pour emmagasiner du temps de jeu et relancer sa saison et sa carrière, l'international gallois a été prêté à Tottenham lors du dernier mercato estival, et ce, jusqu'au 30 juin. Toutefois, son retour chez les Spurs ne se passe pas du tout comme il l'aurait espéré. En difficulté dans le club londonien, Gareth Bale ne semble pas du tout donner satisfaction à José Mourinho. Dans cette optique, le Special One ne devrait pas faire le nécessaire pour conserver Gareth Bale à la fin de son prêt. Et alors qu'un retour au Real Madrid se profile pour l'attaquant de 31 ans, Zinedine Zidane aurait déjà tout prévu pour son avenir.

Gareth Bale n'aurait plus d'avenir au Real Madrid