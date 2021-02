Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zinedine Zidane envoie un message fort à Gareth Bale !

Publié le 13 février 2021 à 16h00 par La rédaction

En grande difficulté à Tottenham, où il agace José Mourinho, Gareth Bale devrait faire son retour au Real Madrid au terme de son prêt. En attendant, Zinedine Zidane aimerait que la situation de son joueur s'améliore.

Plus les jours passent, plus la probabilité que Gareth Bale retourne au Real Madrid au terme de son prêt du côté de Tottenham est élevée. Même José Mourinho ne cache plus son agacement envers le Gallois, ainsi qu'envers le comportement, le niveau de jeu et la fragilité physique de ce dernier. Freiné par de nombreux pépins physiques, Gareth Bale n'est toujours pas parvenu à se relancer, au grand dam de son entraîneur actuel, mais aussi du Real Madrid, qui risque de le voir revenir au sein d'un club pour lequel il n'a pas le niveau. Pour autant, Zinedine Zidane semble avoir encore un espoir que la situation s'améliore pour Bale.

« Je lui souhaite le meilleur car il est toujours un joueur du Real Madrid »