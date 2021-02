Foot - Real Madrid

Real Madrid : Raphaël Varane interpelle le Real Madrid !

Publié le 7 février 2021 à 0h30 par La rédaction

Auteur d'une performance sensationnelle contre Huesca (2-1), match au cours duquel il a inscrit un doublé, Raphaël Varane a voulu montrer l'exemple à ses partenaires qu'il a interpellé alors que le Real Madrid traverse une période délicate.

Le Real Madrid se devait de réagir après sa défaite samedi dernier contre Levante (1-2). Distancés par l'Atlético de Madrid dans la course au titre en Liga, les Merengue ont su se remettre d'aplomb ce samedi contre Huesca (2-1). Ce succès permet aux joueurs de Zinédine Zidane de revenir à sept longueurs des Colchoneros , qui comptent tout de même deux matches en moins. Le Real Madrid a quand même été malmené par Huesca : menés au score, les Merengue ont dû compter sur leur défenseur central, Raphaël Varane, qui a enfilé sa cape de superhéros au moment propice pour sauver la Casa Blanca .

« Quand les choses se compliquent, il faut faire preuve de caractère »