Real Madrid - Malaise : Ces révélations sur le coup de sang de Zinedine Zidane !

Publié le 8 février 2021 à 1h00 par Th.B.

En difficulté ces derniers temps, Zinedine Zidane apporte coûte que coûte son soutien à son groupe de joueurs au Real Madrid, quitte à se mettre les observateurs à dos. Explications.

« Nous voulons travailler, avec les joueurs. Nous continuerons à nous battre. Et nous le méritons. Nous avons remporté la Liga la saison passée. Nous, le Real Madrid. Nous avons le droit de défendre notre titre, au moins cette saison. Car tu as raison, il faudra des changements la saison prochaine. Il faudra d’autres choses, mais cette saison, nous avons le droit de nous battre. Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! ». Vendredi, lors de son passage en conférence de presse dans le cadre du match Huesca - Real Madrid de samedi (1-2), Zinedine Zidane perdit son sang-froid habituel après avoir entendu une énième question d’un journaliste au sujet de son avenir. En effet, le Real Madrid éprouve certaines difficultés au niveau des résultats depuis le début de saison, et le poste d’entraîneur de Zidane est régulièrement remis en cause. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane ne devrait pas être assis sur le banc du Real Madrid la saison prochaine selon le journaliste Frédéric Hermel, et le principal intéressé le saurait bien. Cependant, l’entraîneur merengue compte bien se battre jusqu’au bout.

« Il est très fier et ne changera absolument pas »