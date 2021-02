Foot - Mercato - OM

Mercato - PSG : Cette grosse indication à 12M€ sur l'avenir de Milik !

Publié le 13 février 2021 à 20h15 par A.D.

Prêté à l'OM avec obligation d'achat, mais sous conditions, Arkadiusz Milik pourrait faire son retour à Naples à l'issue de la saison. Dans un tel scénario, le buteur polonais serait susceptible d'immédiatement rejoindre une autre écurie, et même un rival de Serie A des Azzurri. En effet, Milik dispose d'une clause libératoire fixée à 12M€, et qui concerne tous les clubs, italiens compris.

A la peine à Naples, Arkadiusz Milik a été prêté à l'OM lors du mercato hivernal. Lors des négociations, Pablo Longoria et les Azzurri ont négocié une obligation d'achat, mais sous conditions. En d'autres termes, Arkadiusz Milik peut encore faire son retour au Napoli à l'issue de la saison. Toutefois, il ne devrait pas y faire long feu dans tous les cas. Et alors qu'une clause libératoire figure sur le contrat d'Arkadiusz Milik, les Azzurri ne seraient pas parvenus à exclure les clubs italiens de cette disposition.

Une clause libératoire à 12€ pour les clubs italiens et étrangers ?