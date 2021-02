Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, Klopp… Le Real Madrid voudrait frapper un gros coup, mais…

La fin de saison pourrait également sonner le glas de l’aventure de Zinedine Zidane au Real Madrid. En effet, le départ de l’entraîneur français semblerait désormais inéluctable. Pour le remplacer, la piste Jürgen Klopp plairait particulièrement à Florentino Pérez. Mais ce serait cependant peine perdue.

« Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Que chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! ». En conférence de presse la semaine dernière, Zinedine Zidane ne parvenait plus à contenir son agacement quant aux constantes interrogations sur son avenir, lui qui est contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022. Pourquoi Zidane a-t-il explosé ? Pour Frédéric Hermel, la raison est simple et réside dans le fait que l’entraîneur du Real Madrid sait qu’il ne sera pas assis sur le banc merengue la saison prochaine. « Là, il n'en a plus rien à faire, il sait qu'il va partir à la fin de saison. Il commence à balancer parce qu'il veut simplement pouvoir travailler jusqu'à la fin de saison. Ça a dû bouillonner chez lui pendant quinze jours (ndlr : il était en quarantaine parce qu'il était positif au Covid-19. ». Président du Real Madrid, Florentino Pérez songerait à Raul notamment pour prendre la succession de Zidane, mais pas seulement. En effet, de l’autre côté des Alpes, la presse italienne évoque une tout autre possibilité pour le Real Madrid, et pas des moindres.

L’option Jürgen Klopp envisagée par le Real Madrid ?

Ce samedi, La Repubblica s’est penché sur la succession de Zinedine Zidane. À en croire le média italien, Florentino Pérez ne se fixerait aucune limite pour le prochain entraîneur. Et le président du Real Madrid penserait à Jürgen Klopp pour prendre la suite de Zidane. Une option qui ne déplairait pas du tout au principal intéressé qui dispose cependant d’un contrat le liant à Liverpool jusqu’en juin 2024. Dans le contrat signé avec les Reds , une clause aurait été incluse dans ledit accord afin de l’autoriser à quitter le club anglais au moment qui lui semblait le plus opportun, seulement si c’était pour retourner entraîner en Allemagne, pas ailleurs. De quoi calmer les ardeurs du Real Madrid ? Seul l’avenir nous le dira. Néanmoins, et ce malgré la mauvaise passe de Liverpool dernièrement sur le plan sportif, les Reds s’étant inclinés 3 buts à 1 ce samedi face à Leicester City, l’avenir de Klopp ne serait pas menacé sur les bords de la Mersey.

