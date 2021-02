Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l'opération Upamecano !

Foot - Mercato - PSG

Pour pallier le départ de Thiago Silva, le PSG pensait à recruter Dayot Upamecano. Toutefois, le club emmené par Mauricio Pochettino a été devancé par le Bayern. Comme Hasan Salihamidžić l'a annoncé ce vendredi soir, le club bavarois a d'ores et déjà bouclé l'arrivée de l'international français. Et selon Fabrizio Romano, le directeur sportif du Bayern a doublé ses concurrents parce qu'il aurait tout de suite répondu favorablement aux demandes de Dayot Upamecano.

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva a quitté le PSG après la dernière finale de la Ligue des Champions pour rejoindre Chelsea. Pour remplacer O Monstro , Leonardo a coché le nom de Dayot Upamecano. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois de juillet, le directeur sportif du PSG avait lancé les contacts avec l'entourage du joueur pour mener à bien ce dossier. Toutefois, ses efforts n'ont pas été suffisants. En effet, comme l'a annoncé Hasan Salihamidžić ce vendredi soir, le Bayern a trouvé un accord contractuel avec Dayot Upamecano et va le récupérer à la fin de la saison après avoir payé sa clause libératoire de 42M€. « Si l'opération Dayot Upamecano est bouclée ? C'est exact. Dayot Upamecano va jouer au Bayern lors des cinq prochaines saisons. Je peux le confirmer et nous en sommes très heureux au Bayern. Nous avons eu de très bonnes discussions, intensives et professionnelles, avec Dayot et son agent Volker Struth pendant plusieurs mois » , a révélé le directeur sportif du Bayern à Bild .

Ce samedi, Fabrizio Romano a lâché des précisions sur les dessous de ce dossier sur son compte Twitter . Et à en croire le journaliste italien, le Bayern a raflé la mise, et devancé le PSG, Chelsea et Liverpool, parce qu'il aurait tout de suite satisfait les demandes de Dayot Upamecano. Le défenseur du RB Leipzig devrait donc signer son futur contrat avec le club bavarois dans les prochains mois, une fois que sa clause à 42M€ sera officiellement levée.

Upamecano received more than one approach from Chelsea, Liverpool were planning for a move in the summer. But he’s joining Bayern Münich [until 2026] because they immediately satisfied his requests. Deal to be signed in the next months, when Bayern will pay the release clause.