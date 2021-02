Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce retentissante sur le feuilleton Upamecano !

Publié le 12 février 2021 à 21h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a lancé des manoeuvres pour attirer Dayot Upamecano vers le PSG il y a plusieurs mois. Toutefois, le dirigeant parisien a déjà perdu la bataille pour le défenseur du RB Leipzig. En effet, le Bayern, par l'intermédiaire de son directeur sportif Hasan Salihamidžić, a annoncé avoir bouclé l'arrivée de Dayot Upamecano.

Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, Dayot Upamecano a tapé dans l'oeil de Leonardo. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité en juillet, le directeur sportif du PSG a approché l'entourage de l'international français pour tenter de l'envoyer vers le club de la capitale. Toutefois, ses efforts n'ont pas porté leurs fruits jusqu'à présent. Pour ne pas arranger ses affaires, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence pour Dayot Upamecano. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le Bayern serait déterminé à s'offrir le défenseur du RB Leipzig et mènerait même la danse sur ce dossier. Une danse qui se jouerait à plus de deux selon le journaliste italien. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées dans The Guardian , Chelsea et Liverpool seraient plus que jamais à l'affût pour Dayot Upamecano. D'une part, Thomas Tuchel, le nouveau coach des Blues , serait un grand fan du Français depuis son passage en Bundesliga du côté du Borussia Dortmund. D'autre part, Jürgen Klopp réfléchirait à faire une offre officielle pour Dayot Upamecano, qu'il suivrait depuis « longtemps » . Par ailleurs, Manchester United serait définitivement sorti de la course, préférant se tourner vers d'autres pistes. Alors que le PSG, Chelsea et Liverpool seraient toujours dans la course, le Bayern devrait toutefois rafler la mise. D'après les indiscrétions de ce vendredi soir de L'Equipe , confirmées par Loïc Tanzi ( RMC Sport ), Dayot Upamecano aurait d'ores et déjà choisi de rejoindre l'écurie bavaroise et aurait d'ailleurs trouvé un accord contractuel avec le club emmené par Hans-Dieter Flick. Autant d'informations confirmées par le Bayern dans la foulée.

«Upamecano va jouer au Bayern lors des cinq prochaines saisons»