Mercato - PSG : Une réunion décisive à Doha dans le feuilleton Upamecano !

Publié le 13 février 2021 à 1h45 par A.D.

Sur les traces de Dayot Upamecano, Leonardo et le PSG ont été battus par le Bayern. Comme l'a annoncé Hasan Salihamidžić, directeur sportif bavarois, il est parvenu à boucler ce dossier grâce à une rencontre décisive avec le joueur et son entourage à Doha.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo pensait à recruter Dayot Upamecano pour renforcer la défense du PSG. Selon nos informations du 21 juillet, le directeur sportif parisien a déjà approché l'entourage du Français pour le convaincre de rallier sa cause. Alors que Dayot Upamecano défend toujours les couleurs du RB Leipzig, Leonardo serait contraint de livrer une énorme bataille. En effet, comme l'a précisé Fabrizio Romano, Chelsea, Liverpool et le Bayern, qui mènerait la danse, seraient plus que jamais dans la course à la signature de Dayot Upamecano. Alors que le défenseur de 22 ans dispose d'une clause libératoire fixée à 42M€, le RB Leipzig aurait baissé les bras et préparerait déjà son départ. Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées dans The Guardian , le RB Leizig se serait résigné pour Dayot Upamecano. En effet, le club allemand ne se ferait plus d'illusions et verrait son jeune défenseur central partir lors du prochain mercato estival. Par conséquent, le RB Leipzig travaillerait déjà pour dénicher son digne successeur. En effet, le club emmené par Julian Nagelsmann serait actuellement en pourparlers avec Mohamed Simakan et son entourage pour que la pépite de 20 ans vienne remplacer Dayot Upamecano. Pour rappel, le10sport.com vous avait déjà annoncé le 1er février que Leipzig et Strasbourg étaient proche d'un accord pour Mohamed Simakan. Alors que Dayot Upamecano serait condamné à quitter Leipzig, qui raflera la mise ? Le PSG, Chelsea, le Bayern ou Liverpool ? D'après les indiscrétions de ce vendredi soir de L'Equipe , confirmées par Loïc Tanzi (RMC Sport), cela devrait être le club basé à Munich. En effet, Dayot Upamecano aurait d'ores et déjà choisi de rejoindre l'écurie bavaroise et aurait d'ailleurs trouvé un accord contractuel avec elle.

«Au terme d'un long processus, le clan Upamecano a été convaincu»