Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à recruter une star de Guardiola ?

Publié le 13 février 2021 à 23h00 par Th.B. mis à jour le 13 février 2021 à 23h24

N’entrant plus dans les plans de Pep Guardiola, Aymeric Laporte pourrait ne pas s’éterniser à Manchester City pour la simple et bonne raison que le Real Madrid s’intéresserait à sa situation.

Depuis sa performance plutôt médiocre face à Tottenham en novembre dernier, Aymeric Laporte ne semble plus faire partie intégrante des plans de Pep Guardiola à Manchester City. En parallèle, la charnière centrale composée de John Stones et de Ruben Dias apporte à la fois totale satisfaction à l’entraîneur des Skyblues et aussi une certaine imperméabilité à City qui semble imprenable ces dernières semaines. Les récentes victoires sur Liverpool et face à Tottenham ce samedi le prouvent. De quoi totalement relancer l’avenir d’Aymeric Laporte ? Le Real Madrid serait sur les rangs afin d’accueillir le défenseur central français.

Le Real Madrid prêt à sauter sur l’opportunité Laporte ?