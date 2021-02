Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse annonce sur l'avenir d'Haaland !

Publié le 13 février 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Manchester United serait prêt à batailler avec le Real Madrid pour le recrutement d'Erling Braut Haaland. Ancien entraineur du joueur du côté de Molde, Ole Gunnar Solskjaer s'est prononcé sur ses chances de devancer Zinedine Zidane et d'attirer la pépite norvégienne du Borussia Dortmund vers Manchester United.

Véritable révélation du début de saison 2019-2020, Erling Braut Haaland a alarmé tous les meilleurs clubs européens, et notamment le Real Madrid et Manchester United. Malgré l'intérêt des plus grosses écuries, l'ancien buteur du RB Salzbourg a préféré rejoindre le Borussia Dortmund pour ne pas se précipiter et monter en puissance dans un club où il sera un titulaire incontestable et incontesté. Malgré cet échec lors du mercato hivernal 2020, le Real Madrid serait toujours sur les traces d'Erling Braut Haaland, tout comme Manchester United. Selon les dernières indiscrétions de WAZ Redaktion , Zinedine ZIdane et Ole Gunnar Solskjaer devraient avoir une grosse fenêtre de tir pour la pépite de 20 ans lors du prochain mercato estival. En effet, Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain si son club ne se qualifiait pas pour l'édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le BVB est actuellement sixième de Bundesliga, à trois points du Bayer Leverkusen, quatrième, soit la place du dernier qualifié pour la prochaine C1. En attendant l'issue de la saison et de connaitre le verdict du championnat allemand, Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United, s'est prononcé sur l'avenir d'Erling Braut Haaland.

«Le choix qu'il fait dépend de lui»