Mercato - Real Madrid : Une incroyable porte pourrait s'ouvrir dans le dossier Haaland !

Publié le 11 février 2021 à 1h30 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens de prestige dont le Real Madrid, Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund cet été en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions.

Il était l'un des joueurs les plus convoités lors du dernier mercato hivernal, et il risque fortement de l'être à nouveau cet été ! Erling Haaland attire l'attention de plusieurs grosses cylindrées européennes, comme le Real Madrid, le PSG ou encore Manchester City, mais le Borussia Dortmund a fermement refusé de vendre son joueur le mois dernier. Ces équipes risquent de revenir à la charge cet été, et cette fois-ci, le BVB pourrait bel et bien être forcé de se séparer de son jeune prodige norvégien...

L'avenir de Haaland conditionné aux résultats du BVB ?

Si Erling Haaland ne semblait pas décidé à quitter le Borussia Dortmund cet hiver, la donne pourrait visiblement changer à l'issue de la saison. Selon les informations dévoilées par le média WAZ Redaktion, l'attaquant de 20 ans pourrait quitter le BVB si le club allemand ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions au terme de la saison. Dortmund occupe actuellement la sixième place de la Bundesliga, à quatre points de l'Eintracht Francfort, quatrième et dernier qualifié pour la C1. Le Real Madrid, qui serait prêt à investir une somme colossale pour Erling Haaland, a donc une fenêtre de tir concernant la potentielle arrivée de l'international norvégien.