Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Zidane déjà contraint d'oublier Mbappé ?

Publié le 13 février 2021 à 23h15 par A.D.

Depuis son éclosion à l'AS Monaco, Kylian Mbappé est suivi de très près par le Real Madrid. Fortement touché par la crise provoqué par le coronavirus, le club merengue devrait avoir de grandes difficultés à arracher le Français au PSG. Selon Luis Fernandez, ancien de la maison parisienne, le club de la capitale n'aurait pas trop de soucis à se faire en ce qui concerne Kylian Mbappé, et pourrait même, en prime, récupérer Sergio Ramos et Lionel Messi.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était partagé entre le PSG et le Real Madrid. Après mûre réflexion, le champion du monde français a décidé de rejoindre le club de la capitale, et de snober la Maison-Blanche . Pour se justifier, Kylian Mbappé avait expliqué qu'il voulait s'imposer en France, son pays, avant de s'exiler à l'étranger. Malgré son échec avec l'attaquant vedette du PSG, le Real Madrid n'aurait pas perdu espoir et envisagerait toujours de le recruter à l'avenir, que ce soit à l'été 2021 ou à la fin de son contrat en 2022. Toutefois, la tâche ne devrait pas du tout être aisée pour Zinedine Zidane. Comme l'a expliqué Luis Fernandez lors d'un entretien accordé à AS , le PSG n'aurait pas vraiment à s'inquiéter du Real Madrid. Selon ses dires, le club de la capitale est actuellement dans une excellente posture pour conserver à la fois Kylian Mbappé et Neymar, et aurait même l'opportunité de mettre le grappin sur Lionel Messi et Sergio Ramos.

«Le PSG peut faire venir Ramos, Messi et garder Neymar et Mbappé»