Mercato - PSG : Un indice lâché sur l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 13 février 2021 à 18h15 par T.M.

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Luis Fernandez estime que la joie actuelle du joueur du PSG peut en dire long sur la suite de sa carrière.

Partira, ne partira pas ? Le flou est total concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Dernièrement, le joueur du PSG expliquait être en pleine réflexion pour la suite de sa carrière. Alors que Leonardo fait actuellement le forcing pour le prolonger, Mbappé pourrait également avoir l’opportunité de s’en aller l’été prochain, avec notamment le Real Madrid pour destination. Tout le monde attend donc la fin de ce feuilleton avec impatience. Et interrogé sur le sujet, Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG, a livré son avis.

« Aujourd’hui, Mbappé est heureux au PSG »