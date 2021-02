Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite… Nouvelle annonce fracassante sur la vente !

Publié le 14 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que la possible vente de l’OM à un investisseur saoudien ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, un ancien joueur du club phocéen lâche une petite bombe à ce sujet.

Ces derniers jours, le journaliste Thibaud Vézirian n’a cessé de répéter que la vente de l’OM au prince saoudien Al Walid Bin Talal, pour un montant de 480M€, était imminente : « J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé », a-t-il déclaré. Frank McCourt, le propriétaire du club marseillais, a quant à lui fermement nié cette information par le biais d’un communiqué, et ce dossier fait beaucoup parler. Mais Jean-Charles de Bono, ancien joueur de l’OM dans les années 80, en a remis une couche sur ce feuilleton au micro de Football Club de Marseille.

« Dans 10 jours, je vous balance la vérité »