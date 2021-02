Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas avait un énorme objectif avec sa démission !

Publié le 14 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Récemment mis à pied par l’OM en raison d’un gros conflit avec sa direction, André Villas-Boas aurait en réalité tout fait pour forcer son départ… et rejoindre un club brésilien !

Le 2 février dernier, au lendemain de la fermeture du mercato hivernal, André Villas-Boas s’était présenté remonté en conférence de presse par le recrutement d’Olivier Ntcham à l’OM : « En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision », indiquait l’entraîneur portugais. Finalement, Villas-Boas a été remercié quelques heures plus tard en raison de cette sortie publique, mais l’ancien entraîneur de l’OM aurait eu un objectif bien précis en tête.

Villas-Boas voulait quitter l’OM pour le Brésil ?

Comme l’a indiqué le média espagnol AS samedi, André Villas-Boas avait une petite idée derrière la tête en provoquant volontairement la direction de l’OM, puisqu’il aurait souhaité être poussé vers la sortie pour rallier… le club de Sao Paulo ! Un objectif qu’il n’a finalement pas pu atteindre, puisque c’est Hernan Crespo qui a été nommé sur le banc du club brésilien.