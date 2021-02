Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les plans de Longoria remis en cause par un cador européen ?

Publié le 13 février 2021 à 19h10 par D.M.

Ciblé par Pablo Longoria pour remplacer André Villas-Boas au poste d’entraîneur de l’OM, Walter Mazzarri serait également dans le viseur du Napoli.

Qui succédera à André Villas-Boas au poste d’entraîneur de l’OM ? Pour l’heure, Nasser Larguet assure l’intérim, mais il a vocation à reprendre son rôle au sein du centre de formation. Pablo Longoria s’active pour mettre la main sur un entraîneur de renom et s’est entretenu avec plusieurs techniciens. Comme annoncé par le 10 Sport le 3 février dernier, le head of football de l’OM a noué des contacts avec Lucien Favre, Maurizio Sarri et Rafael Benitez, mais ils ont refusé la proposition. Pour l’heure, le favori se nomme Jorge Sampaoli. Selon nos informations exclusives, l’ancien sélectionneur de l’Argentine serait le mieux placé pour succéder à Villas-Boas, mais il voudrait terminer le championnat brésilien avec l’Atlético Mineiro avant de se pencher sur son avenir.

Mazzarri dans les plans du Napoli ?