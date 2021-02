Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance pour cette opération à 42M€…

Publié le 14 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Étant pourtant une piste relativement importante aux yeux de Leonardo, Dayot Upamecano a fait le choix de ne pas rejoindre le PSG pour s’engager pour son bourreau en finale de la Ligue des champions, à savoir le Bayern Munich pour une raison bien précise.

Vendredi soir, après les informations de L’Équipe , de RMC Sport et du journaliste Christian Falk, le directeur sportif du Bayern Munch, Hasan Salihamidzic, a mis fin au suspense dans le feuilleton Dayot Upamecano. Alors que le défenseur de Leipzig figurait sur les tablettes du PSG, de Liverpool, de Chelsea ou encore de Manchester United, l’international français quittera le club allemand en fin de saison afin de rejoindre le champion d’Europe, à savoir le Bayern. Un contrat de cinq ans attend Upamecano en Bavière comme Salihamidzic l’a confié à Sport BILD. Mais pourquoi le PSG a manqué son coup avec le natif d’Evreux ? Des anciens joueurs du club parisien ont joué un sale tour au Paris Saint-Germain.

Upamecano emballé par les joueurs français du Bayern