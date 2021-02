Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’espoir est-il toujours permis pour Jorge Sampaoli ?

Publié le 14 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dernièrement, Jorge Sampaoli est la piste prioritaire de l’OM pour la succession d’André Villas-Boas. Néanmoins, on ne fermerait pas la porte à une arrivée de l’Argentin malgré les dernières rumeurs circulant dans la presse.

Jorge Sampaoli, entraîneur de l’Atletico Mineiro, est la piste prioritaire de l’OM dans le cadre de la succession d’André Villas-Boas. C’est l’information que le10sport.com vous a confié ces derniers jours après que Pablo Longoria ait essuyé plusieurs refus avec Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri notamment. D’après la presse brésilienne, l’issue pourrait bien être la même avec Sampaoli qui se sentirait à son aise à l’Atletico et aimerait même y prolonger son contrat courant jusqu’à la fin de l’année civile. Mais à Marseille, on ne tremble pas pour autant pour Jorge Sampaoli.

Pablo Longoria y croit toujours pour Jorge Sampaoli