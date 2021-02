Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coman, Kouassi… Pourquoi le PSG a raté son coup avec Upamecano

Publié le 13 février 2021 à 7h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est un temps penché sur le dossier Dayot Upamecano. Néanmoins, l’international français va rejoindre le Bayern Munich. Une décision notamment influencée par deux anciens titis parisiens en les personnes de Tanguy Kouassi et Kingsley Coman.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juillet dernier, Leonardo avait initié les premiers contacts avec le clan Dayot Upamecano dans le cadre de la succession de Thiago Silva. Finalement, le défenseur central du RB Leipzig prolongeait son contrat courant jusqu’en juin 2021 à l’été 2023. Néanmoins, sa clause libératoire était passée de 60 à 42M€. Une somme sur laquelle le Bayern Munich s’est aligné comme son directeur sportif Hasan Salihamidzic l’a confié vendredi soir à l’occasion d’un entretien accordé à Sport BILD. « Si l'opération Dayot Upamecano est bouclée ? C'est exact. Dayot Upamecano va jouer au Bayern lors des cinq prochaines saisons. Je peux le confirmer et nous en sommes très heureux au Bayern. Nous avons eu de très bonnes discussions, intensives et professionnelles, avec Dayot et son agent Volker Struth pendant plusieurs mois ». Comment le Bayern Munich a grillé la priorité au PSG ? Voici quelques éléments de réponse.

Upamecano emballé par la French Connection du Bayern